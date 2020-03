Azzi: "Taglio stipendi doveroso, il vero plauso ai giocatori del Napoli rimasti a casa"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha pubblicato un post su Twitter in merito al taglio stipendi per i calciatori di Serie A citando i calciatori del Napoli che, restando a casa senza tornarsene nei propri paesi, meritano il vero plauso: "Punti di vista, a proposito di esempi di professionalità. Per me il vero plauso lo meritano i giocatori del Napoli, che sono rimasti a casa e stanno seguendo il programma di allenamenti della società. Il taglio degli stipendi sarà la doverosa (e postuma) conseguenza degli eventi"

Punti di vista, a proposito di esempi di professionalità. Per me il vero plauso lo meritano i giocatori del #Napoli, che sono rimasti a casa e stanno seguendo il programma di allenamenti della società. Il taglio degli stipendi sarà la doverosa (e postuma) conseguenza degli eventi pic.twitter.com/C3h7Ytxsr2 — Marco Azzi (@marcoazzi66) March 28, 2020