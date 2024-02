Azzi: "Un'esplosione: quello di cui aveva bisogno il Napoli per tornare a credere in sé stesso"

Con un post su X, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato la roboante vittoria del Napoli per 6-1 contro il Sassuolo.

Con un post su X, il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato la roboante vittoria del Napoli per 6-1 contro il Sassuolo: "È stata un'esplosione, come quando salta un tappo o un coperchio. Era quello di cui aveva bisogno il Napoli per tornare a credere in sé stesso e per fare di nuovo paura agli avversari. Con quei due insieme davanti nulla è impossibile, vediamo come va a finire...".