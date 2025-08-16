Chiariello sulle uscite: "Resta un solo esubero, lavoro eccezionale di Manna"

Con un post sui suoi canali social, il giornalista di Radio Crc, Umberto Chiariello, ha parlato delle uscite del Napoli in merito ai discorsi sulla lista: "Con l’uscita in prestito di Cheddira all’Udinese resta un solo esubero importante da sistemare per Manna: Mazzocchi (non c’è spazio per lui nella lista degli Over 22).

E far partire Zanoli per Bologna (affare già chiuso) appena si sblocca il terzino destro Under (Juanlu?). Poi c’è da definire alcune operazioni cosiddette “minori”: il passaggio all’Empoli(?) di Obaretin e Coli Saco, sistemare Hasa in prestito. Verrà trattenuto Vergara su richiesta di Conte e penso che al momento sia bloccato anche Ambrosino dato l’infortunio di Lukaku".

Ed ancora: "Manna ha fatto non solo un grande lavoro in ENTRATA, con 8 acquisti (Milinkovic-Savic, Ferrante, Marianucci, Beukema, Gutierrez, De Bruyne, Lang e Lucca), e almeno 2 se non 3 per completare la rosa (terzino destro under, centrocampista under e attaccante over o viceversa). Ma ha fatto un lavoro eccezionale in USCITA piazzando una marea di esuberi o calciatori che volevano andar via. A parte Caprile, Gaetano e Natan (riscattati da Cagliari e Betis, le cui plusvalenze ricadono però sui conti al 30 giugno 2025), a parte la cessione di Osimhen, che è un capolavoro del Presidente, Manna ha ricavato 30 milioni + 4 di bonus dalle cessioni a titolo definitivo di Raspadori e Simeone. Oltre alla conclusione dei prestiti di Scuffet, Billing e Okafor, che sono rientrati alle rispettive squadre di appartenenza, Manna ha operato le cessioni in prestito con diritto di riscatto di ben 7 calciatori e 7 milioni ca. di entrate immediate: Rafa Marin, Cajuste, Folorunsho, Lindstrom, Ngonge, Zerbin e Cheddira. E dato in giro a maturare una serie di ragazzi: Iaccarino all’Arezzo, Russo al Guidonia, Turi all’Altamura, Sgarbi al Pescara, Obaretin e Coli Saco destinati all’Empoli. Restano da sistemare solo Mazzocchi ed Hasa in prestito, dato che Vergara e Ambrosino saranno probabilmente trattenuti nella rosa della prima squadra tra gli Under o formati nel vivaio. Oltre 10 movimenti in entrata per fine mercato e quasi 20 in uscita prima di Ferragosto sono frutto di un lavoro eccezionale. Complimenti a Manna ed alla squadra di mercato del Napoli".