Bargiggia attacca ADL: "Si è dimostrato un pessimo dirigente, voleva già chiudere con Gattuso"

Duro commento su Twitter di Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia, dopo il tweet di addio a Gattuso del presidente De Laurentiis: "Sembrava non stesse aspettando altro! E voleva chiudere con Gattuso anche tra gennaio e febbraio. Questa Champions League mancata mi spiace tanto per Rino, Giuntoli, lo staff, la squadra e i tifosi. Ma non per Aurelio DeLaurentiis che si è dimostrato quanto meno un pessimo dirigente".

