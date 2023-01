Bargiggia: "Napoli irriconoscibile, in difficoltà sul piano fisico e anche Spalletti ha una colpa"

GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI IL NAPOLI FA VISITA AL MILAN: I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani il Milan in trasferta per la 13esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il match si disputa al centro sportivo Vismara alle ore 13. convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni,... Il Napoli Primavera affronterà domani il Milan in trasferta per la 13esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il match si disputa al centro sportivo Vismara alle ore 13. convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni,... LE ALTRE DI A I CORI RAZZISTI DEI LAZIALI A UMTITI E BANDA DIVENTANO UN CASO INTERNAZIONALE: INTERVIENE IL BARÇA Nel corso di Lecce-Lazio di oggi pomeriggio, allo stadio Via del Mare si sono uditi alcuni cori di stampo razzista rivolti da alcuni sostenitori biancocelesti ai giallorossi Banda e Umtiti. Il Lecce, tramite i propri social, ha preso posizione sull'accaduto:... Nel corso di Lecce-Lazio di oggi pomeriggio, allo stadio Via del Mare si sono uditi alcuni cori di stampo razzista rivolti da alcuni sostenitori biancocelesti ai giallorossi Banda e Umtiti. Il Lecce, tramite i propri social, ha preso posizione sull'accaduto:...