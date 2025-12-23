Zazzaroni ammette: "Ha strameritato il Napoli, complimenti a Conte"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna in finale di Supercoppa italiana 2025. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ha strameritato il Napoli, da bolognese appassionato non rimprovero nulla al Bologna che non ha gli stessi valori tecnici, ma resta una squadra bellissima. Per una volta voglio essere un cultore della sportività, la caramella che addolcisce la bocca dopo una sconfitta.

Mi sono girate un pochino le palle solo quando gli arabi hanno cominciato a urlare ohhh durante i rari torelli di Lobotka e compagni. Erano gli stessi che avevano fischiato il Napoli contro il Milan. Ha senso esportare il nostro calcio? Non si penalizzano i tifosi veri per qualche inutile milione. Complimenti, Antonio".