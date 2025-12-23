Foto

Altre immagini della festa: il selfie di Contini e Neres con il sigaro

Oggi alle 02:15Dai social
di Davide Baratto

Notte di grande festa per il Napoli, che la sera del 22 dicembre si è laureato SuperCampione d'Italia dopo aver battuto 2-0 il Bologna in finale di Supercoppa. Dai social spuntano tante immagini dei festeggiamenti e del grande entusiasmo nello spogliatoio degli azzurri: da evidenziare il selfie di Nikita Contini con David Neres che fuma il sigaro.

Di seguito la foto.