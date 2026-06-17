Lutto in Francia, è morto Eric Roy: il cordoglio di ADL e della SSC Napoli
Eric Roy, 58enne allenatore del Brest, è scomparso nella giornata di mercoledì a causa di un tumore al pancreas con cui lottava da tre anni: la tragica notizia è stata comunicata dalla famiglia del tecnico.
La SSC Napoli si stringe attorno alla famiglia di Eric Roy e a tutto il Brest per la scomparsa del tecnico francese, più volte ospite con la sua squadra nel corso dei ritiri estivi degli azzurri. Il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme a tutto il club partenopeo, ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un messaggio di vicinanza e affetto sui propri account social.
Il ricordo del Napoli per l’allenatore del Brest
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del tecnico del Brest, Eric Roy, più volte ospitato con grande affetto nel corso dei ritiri estivi. Alla sua famiglia e a tutto il Brest la più sincera vicinanza da parte del club".
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