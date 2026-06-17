Ultim'ora Vicario-Juve, ma c’è anche il Napoli! Sky: serve però una cessione

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Di Marzio: Vicario piace a Juve e Napoli, Martinez resta la prima scelta per i bianconeri

Il futuro di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, potrebbe essere in Italia. Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della possibile destinazione dell'estremo difensore italiano: "Per la Juve di Spalletti terrei sempre il duo Dibu Martinez-Vicario, nel senso che il Dibu è e resta la prima scelta della Juventus, che sta cercando di capire se fare questo sforzo economico importante per un giocatore non più giovanissimo, che però ha dimostrato di essere tra i portieri migliori al mondo. L'altro è un giocatore che Spalletti conosce bene, anche per averlo convocato in Nazionale, che è italiano, più giovane, guadagna meno ed è Vicario del Tottenham".

Su Vicario c'è anceh il Napoli

"Su Vicario segnaliamo anche un interesse del Napoli, qualora dovesse uscire uno dei due portieri tra Meret e Milinkovic-Savic. È chiaro che la Juventus ha la possibilità di poter chiudere prima l'operazione rispetto al Napoli, ma va tenuto comunque anche il Napoli tra le squadre interessate a Vicario".