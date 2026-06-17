Foto Messi, il mancato rosso scandalizza il mondo: il frame del fallaccio

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Al 31' del primo tempo, nel tentativo di recuperare il pallone in pressing, il numero 10 argentino è intervenuto da dietro su Aïssa Mandi

Lionel Messi è finito al centro delle polemiche dopo un episodio avvenuto durante la sfida contro l’Algeria ai Mondiali. Al 31' del primo tempo, nel tentativo di recuperare il pallone in pressing, il numero 10 argentino è intervenuto da dietro su Aïssa Mandi con un contatto che ha fatto discutere tifosi, opinionisti e addetti ai lavori.

L'intervento, giudicato da molti particolarmente rischioso per il punto d'impatto tra polpaccio e tendine d'Achille, non è stato sanzionato né con il cartellino giallo né con l'espulsione. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e nelle trasmissioni sportive.

Messi, intervento da cartellino rosso: la reazione dei social

Fortunatamente per il difensore algerino, il contatto non ha avuto conseguenze fisiche: Mandi si è rialzato dopo pochi istanti e ha proseguito regolarmente la gara. Resta però il confronto sull'interpretazione dell'episodio, con una parte dell'opinione pubblica convinta che il VAR avrebbe dovuto suggerire una revisione per un possibile cartellino rosso.

Sui social le reazioni sono state contrastanti. C'è chi parla di una decisione troppo indulgente nei confronti della stella argentina e chi, invece, sottolinea l'assenza di cattiveria nell'intervento, considerandolo più imprudente che violento.