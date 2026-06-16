Belgio, solo 1-1 con l'Egitto ma De Bruyne guarda il lato positivo: "Fiero della reazione"
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Al termine della gara, De Bruyne ha affidato ai social il proprio commento, mostrando fiducia in vista dei prossimi impegni del Belgio.
Kevin De Bruyne ha iniziato il suo Mondiale da protagonista. Il fantasista del Napoli è stato schierato da trequartista nel debutto del Belgio contro l'Egitto, chiuso sull'1-1, restando in campo per 86 minuti e sfiorando anche il gol con una punizione stampatasi sul palo.
Belgio-Egitto 1-1: il messaggio di De Bruyne
Al termine della gara, il fuoriclasse belga ha affidato ai social il proprio commento, mostrando fiducia in vista dei prossimi impegni della nazionale: "Orgoglioso della reazione che abbiamo avuto. Ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire nella prossima partita. Forza!".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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