Tuttonapoli Avanti tutta per Gila, ma Beukema non parte: il centrale non rientra nell’affare con la Lazio

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Mario Gila della Lazio è il primo obiettivo del Napoli in difesa ma Beukema non verrà inserito nell’affare con la Lazio di Lotito

Il Napoli continua a lavorare per Mario Gila della Lazio. Ha già l’accordo col giocatore e ora spera di trovare anche l’intesa con il club in tempi rapidi. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile contropartita tecnica da inserire nell’affare. Tra i giocatori che potrebbero però partire non c’è però Sam Beukema. Il centrale olandese, arrivato la scorsa estate dal Bologna per 30 milioni, non è sul mercato e non vedo l’ora di ripartire con Allegri allenatore. Non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli ed è pronto a mettersi subito a disposizione del nuovo tecnico.

Beukema non è sul mercato

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Beukema ha voglia di ripartire e di farlo col nuovo allenatore. Allegri saprà come utilizzarlo nel modulo e nella linea difensiva che ha in mente. E neppure l'arrivo probabile di Gila cambierebbe la sua voglia di restare e di mettersi a disposizione di Allegri per l'inizio della prossima stagione. Dunque la Lazio nel caso dovrà provare a inserire un altro giocatore per abbassare le pretese per Gila al Napoli.