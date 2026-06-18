L'Inghilterra risponde presente: debutto con poker, Croazia ko!

L'Inghilterra risponde presente: debutto con poker, Croazia ko!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:01Mondiali
di Antonio Noto
Mondiale 2026, Inghilterra show: 4-2 alla Croazia all’esordio

Parte con una vittoria spettacolare il cammino dell’Inghilterra ai Mondiali 2026. A Dallas la formazione di Thomas Tuchel supera 4-2 la Croazia al termine di una gara ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e grandi giocate. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, con i Tre Leoni capaci di reagire ai momenti di difficoltà e conquistare tre punti preziosi nel Gruppo L.

Kane e Bellingham trascinano l’Inghilterra, Croazia ko

Dopo un buon avvio della Croazia, l’Inghilterra passa in vantaggio al 9’ con Kane, a segno su rigore dopo la ripetizione del penalty inizialmente parato da Livakovic. I croati trovano il pareggio con Baturina su assist di Sucic, ma ancora Kane riporta avanti gli inglesi di testa prima del nuovo 2-2 firmato da Musa nel recupero del primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Jude Bellingham, che firma subito il gol del nuovo vantaggio, mentre nel finale Marcus Rashford chiude i conti con una splendida conclusione sul secondo palo per il definitivo 4-2. Un esordio convincente per la nazionale inglese, che lancia un messaggio alle rivali nella corsa al titolo mondiale.