Allegri-Napoli, slitta l'annuncio? Rai: "Potrebbe non esserci questa settimana"
L’annuncio dell’approdo di Massimiliano Allegri al Napoli potrebbe non arrivare nel corso di questa settimana. È quanto riferito dal giornalista Ciro Venerato su Rai Sport. Si invita dunque alla prudenza sui tempi dell’operazione nonostante gli sviluppi registrati nelle ultime ore sul fronte panchine.
L’ufficializzazione di Rúben Amorim come nuovo allenatore del Milan rappresenta infatti un passaggio importante, ma non ancora sufficiente per chiudere definitivamente il cerchio. Prima di poter legarsi formalmente al Napoli, Allegri dovrà infatti completare il percorso di svincolo dal club rossonero. Solo successivamente il tecnico livornese potrà sottoscrivere il contratto che lo legherà alla società azzurra. Per questo motivo, pur in presenza di segnali positivi e di un cauto ottimismo, potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni prima della fumata bianca e dell’annuncio ufficiale.
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