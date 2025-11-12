Palmeri: "Conte lascia il suo vice ad allenare fino a lunedì: è una minaccia tellurica"

di Antonio Noto

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta, tramite il proprio account X, l'assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti del Napoli: "Antonio Conte che sta fuori da Napoli per una settimana fino a lunedì lasciando il vice Stellini ad allenare è una minaccia tellurica. La situazione è molto molto molto delicata". 