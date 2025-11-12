Palmeri: "Conte lascia il suo vice ad allenare fino a lunedì: è una minaccia tellurica"
TuttoNapoli.net
Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta, tramite il proprio account X, l'assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti del Napoli: "Antonio Conte che sta fuori da Napoli per una settimana fino a lunedì lasciando il vice Stellini ad allenare è una minaccia tellurica. La situazione è molto molto molto delicata".
Antonio Conte che sta fuori da Napoli per una settimana fino a lunedì lasciando il vice Stellini ad allenare è una minaccia tellurica.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 12, 2025
La situazione è molto molto molto delicata
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari.