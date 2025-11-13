Alvino chiarisce: "Conte è l’allenatore del Napoli e resterà tale!"

"Quello che circola in questi giorni è solo il virus influenzale! Conte è l’allenatore del Napoli e resterà tale!" scrive sui social, su X, il giornalista Carlo Alvino. Risposta evidente alle voci sul futuro del tecnico che ora è a Torino e che ha scelto di fermarsi qualche giorno. Tornerà a lavorare, infatti, solo lunedì prossimo.

"Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre". Lo ha fatto sapere il club azzurro con una nota ufficiale. Intanto all'appello mancano dieci giocatori impegnati con le proprie nazionali. Erano undici fino a poche ore fa, ma Anguissa, che sarebbe stato impegnato con il suo Camerun, ha rimediato un infortunio e sta rientrando in Italia. Attesa per gli esami strumentali per entità dell'infortunio e tempi di recupero.