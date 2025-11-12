Alvino sulle parole di Koeman: "Adesso basta massacrare il Napoli e Conte!"

Il ct dell'Olanda Koeman aveva rivelato ieri in conferenza alcune frasi di Noa Lang dette a settembre in riferimento ai metodi di allenamento di Conte in ritiro.

Sui social è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ha scritto: "Koeman le ha dette veramente queste cose? La traduzione è giusta? Ma Noa Lang che vedevamo giocare a Dimaro e a Castel di Sangro (meno di 28 giorni) era lui o un sosia? Adesso basta! Giocare al massacro per colpire il Napoli e Conte è un gioco sporco al quale non mi associo!", le sue parole.