ADL emoziona Ghoulam a Sky: “Eri il più forte d’Europa, non ti abbiamo dimenticato!”

Nel pre-partita di Manchester City-Napoli, è andata in onda una bellissima scena a Sky Sport: il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è entrato in collegamento con il suo ex calciatore Faouzi Ghoulam, presente in studio. Il patron del Napoli ha speso parole al miele, che hanno emozionato l'algerino:

“Ciao Ghoulam, come stai? Purtroppo quel 1 novembre del 2017 segnò questo tuo incidente in un momento in cui eri il più forte in Europa. E quindi lo ricordiamo anche questa sera, perché in fondo tu meriti di essere continuamente celebrato. Non ti abbiamo dimenticato, sei ancora presente nei nostri cuori e nel cuore di milioni di tifosi. Che tu sia sempre il benvenuto in casa Napoli”, le parole di De Laurentiis, a cui Ghoulam ha risposto senza nascondere la sua emozione: "Grazie, grazie... sono parole molto emozionanti".