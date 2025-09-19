Il paragone di Pistocchi: "Conte e De Bruyne come Sacchi e Baggio nel '90"

Oggi alle 07:15Dai social
di Davide Baratto

Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Manchester City, facendo un paragone sull'episodio della sostituzione di De Bruyne. Di seguito le sue parole:

"Ma questo è impazzito? Così Roby Baggio esclamò quando contro la Norvegia, espulso Pagliuca, Sacchi decise di sostituirlo per fare entrare Marchegiani. Oggi come allora, Conte rimasto in 10 per l’espulsione di Di Lorenzo ha scelto di togliere il giocatore meno fisico, De Bruyne, per fare entrare Olivera. Però, a differenza di quell’Italia, che anche in 10 vinse 1-0 (gol di Dino Baggio) al Napoli è andata malissimo: 2-:0 e 90’ di sofferenza. Anche prima di essere rimasto in dieci".