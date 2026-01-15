Biasin punge il Napoli: "Che imbarazzo se chi ha speso tanto più dell'Inter perde lo Scudetto"

di Pierpaolo Matrone

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, tramite il proprio account X si è espresso così sui commenti sulla corsa-Scudetto: "“Che imbarazzo se l’Inter perde anche questo campionato”. Ok. Tu pensa se lo perdono quelle avversarie che negli ultimi 5 anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più".

