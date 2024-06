Bruscolotti contro Di Lorenzo: "Tira fuori le palle e vattene in fretta, figurati cosa ci importa"

L'ex difensore s'è espresso duramente attraverso alcune stories sui suoi canali social che hanno fatto subito il giro del web

TuttoNapoli.net

Le tante dichiarazioni dei rappresentanti di Giovanni Di Lorenzo ed i tanti rumors degli ultimi giorni hanno fatto perdere la pazienza anche a Beppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli. L'ex difensore s'è espresso duramente attraverso alcune stories sui suoi canali social che hanno fatto subito il giro del web tra i tifosi:

"Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto". Ed ancora: "Se vuoi andare, tira fuori le palle. Ti voglio ricordare che è andato via Diego, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un c...".