Varriale: "Napoli in evidente calo, se non si recuperano giocatori si fa dura"

Varriale: "Napoli in evidente calo, se non si recuperano giocatori si fa dura"
Oggi alle 17:18Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Enrico Varriale commenta sul proprio account X la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "In evidente calo di energie il Napoli, perde pure con l'Udinese che gioca una gara intensissima. Deludenti gli attaccanti, solo Lucca entrato nel finale sfiora il gol, centrocampo e difesa reggono fino a che non finisce la benzina.

Se non si recuperano giocatori si fa dura".