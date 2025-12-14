Giuliani: "Azzurri annebbiati, nei muscoli e di conseguenza nella testa. Si deve sopravvivere"
Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Udinese sul proprio account X: "Napoli in rosso fisso perde meritatamente una partita in cui l’Udinese andava il doppio. Poco altro da dire: giocatori annebbiati, nei muscoli e di conseguenza nella testa. Si deve sopravvivere finché non rientreranno (o arriveranno) un po’ di uomini".
Napoli in rosso fisso perde meritatamente una partita in cui l’Udinese andava il doppio. Poco altro da dire: giocatori annebbiati, nei muscoli e di conseguenza nella testa. Si deve sopravvivere finché non rientreranno (o arriveranno) un po’ di uomini. #UdineseNapoli— Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) December 14, 2025
Pubblicità
Dai social
Clamoroso rigore negato al Sassuolo, Alvino: "Non se ne può più! Quasi ogni settimana al Milan un favore"
Copertina LiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci" di Antonio Noto
Le più lette
2 Conte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Prossima partita
18 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Da 0 a 10: la tragica scelta di Conte, la novità assoluta su Lucca, il tiro a Pordenone di Hojlund e l’ammissione di Politano
Di Lorenzo a Dazn: "Eravamo pronti ai duelli, ma non ne abbiamo vinti tanti. Loro in salute e tosti"
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com