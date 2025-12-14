Giuliani: "Azzurri annebbiati, nei muscoli e di conseguenza nella testa. Si deve sopravvivere"

Dai social
di Antonio Noto

Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Udinese sul proprio account X: "Napoli in rosso fisso perde meritatamente una partita in cui l’Udinese andava il doppio. Poco altro da dire: giocatori annebbiati, nei muscoli e di conseguenza nella testa. Si deve sopravvivere finché non rientreranno (o arriveranno) un po’ di uomini".