Capuano: “Altro che tesoretti, le cessioni degli esuberi saranno un limitare i danni in extremis”

vedi letture

Il giornalista di Radio24, ha commentato sul suo profilo X la situazione legata agli esuberi delle big italiane.

Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, ha commentato sul suo profilo X la situazione legata agli esuberi delle big italiane, in cerca di una soluzione a meno di un mese dalla chiusura del mercato estivo: "Improvvisamente il 4 agosto ci si accorge che le cessioni degli esuberi, sempre catalogate come “tesoretti”, saranno nella migliore delle ipotesi un limitare i danni in extremis. Come sempre del resto. Juventus, Milan, Inter, Napoli".