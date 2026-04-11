Capuano appoggia ADL: "Ex calciatore a capo della Figc è un argomento populista"

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"In quel posto ci vuole qualcuno che sappia fare il dirigente e navigare nei rapporto con la politica. Che in Italia comanda tutto nello sport"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, sul suo profilo X ha appoggiato le parole di Aurelio De Laurentiis in merito alla questione presidente FIGC. Di seguito le sue dichirazioni: "Aurelio De Laurentiis spiega con parole semplici e condivisibili perché la storia di mettere a capo della Figc un ex calciatore è un argomento debole e populista: «Non serve un ex giocatore, deve essere qualcuno che possa parlare politicamente al Governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci devi aiutare. Abbiamo bisogno di persone con credibilità, che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi». In quel posto ci vuole qualcuno che sappia fare il dirigente e navigare nei rapporto con la politica. Che in Italia comanda tutto nello sport, salvo mettere la faccia solo sulle vittorie".

Ecco la considerazione di Aurelio De Laurentiis in merito:

"Non serve un ex giocatore, deve essere qualcuno che possa parlare politicamente con il governo per ottenere qualcosa che non abbiamo mai avuto. Abbiamo bisogno di collaborare, se abbiamo bisogno di risolvere i problemi fiscali, burocratici, ci devi aiutare! Abbiamo bisogno di persone con credibilità, che possano parlare con i ministri e risolvere i problemi!".