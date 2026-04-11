Crollo Milan, Pistocchi distrugge Allegri: "Senza gioco, senza idee e senza gambe!"

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Il giornalista commenta duramente la prestazione della squadra di Allegri: "Milan molto deludente e rischia la qualificazione Champions"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profio X, ha commentato duramente la sconfitta per 0-3 del Milan di Massimiliano Allegri, crollato in casa contro l'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dopo le sconfitte in trasferta con Lazio e Napoli, il Milan cade per la terza volta in casa con l’Udinese, e mette a rischio anche la qualificazione Champions. L’Udinese lascia giocare i rossoneri per 25’, Pulisic è bravissimo ma Solet devia la sua conclusione, e al 27’ Zaniolo apre il contropiede per Atta la cui conclusione è deviata in rete da Bartesaghi.

Sotto 1-0, ti aspetti un altro Milan, ma non è così, anzi: al 37’ il cross delizioso di Zaniolo cade sulla testa di Ekkelenkamp che in mezzo a due difensori fa 2-0. Il Milan, senza una prima punta e con Leao fischiato a fine primo tempo, dà l’impressione di non avere né idee né gambe. Nella ripresa Allegri mette Fullkrug ma, dopo una grande parata di Okoye su Saelemaekers, le cose non migliorano, e ancora Atta in contropiede batte per la terza volta Maignan. Leao, sostituito, si prende le colpe e tutti i fischi di San Siro, che a fine gara dimostra di non gradire un Milan molto deludente, senza idee e senza gioco".