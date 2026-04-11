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Lautaro infortunato, carica con velo di amarezza: il messaggio social

Lautaro infortunato, carica con velo di amarezza: il messaggio social
Oggi alle 15:15Dai social
di Antonio Noto
Un’assenza che arriva in un momento cruciale della stagione e che potrebbe pesare nella corsa al titolo.

Ieri, gli esami svolti presso l’Istituto Clinico Humanitas hanno confermato lo stop per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. L'argentino sarà costretto a fermarsi per almeno 15 giorni a causa di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un’assenza che arriva in un momento cruciale della stagione e che potrebbe pesare nella corsa al titolo.

Messaggio social in vista della volata scudetto
Oggi Lautaro ha condiviso una 'storia' sul proprio profilo Instagram per esprimere il suo stato d’animo: “E di nuovo occorre metterci gli attributi”. Un messaggio carico di determinazione, rivolto a sé stesso ma anche ai compagni, che privati del suo apporto sono chiamati a dare il massimo nella volata scudetto contro il Napoli.