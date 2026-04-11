Jankulovski: "Torno per i ragazzi di Nisida. Nulla sarebbe stato possibile senza l'amore dei napoletani"

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Il ceco ha pubblicato sui propri social un messaggio in vista della partita benefica del Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona.

L'ex centrocampista del Napoli Marek Jankulovski tornare a giocare a Fuorigrotta dopo tanti anni. Il ceco ha pubblicato sui propri social un messaggio in vista della partita benefica del Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona: "26 Maggio 2026, Stadio Maradona, ore 20.30.

lo in carriera ho vinto tanto, campionati nazionali, coppa del mondo per club, coppe europee ma nulla sarebbe stato possibile senza l'amore di Napoli e dei napoletani che porto sempre nel cuore e nei miei ricordi più belli. Torno per voi e per i ragazzi di Nisida".