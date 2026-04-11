Jankulovski: "Torno per i ragazzi di Nisida. Nulla sarebbe stato possibile senza l'amore dei napoletani"
TuttoNapoli.net
Il ceco ha pubblicato sui propri social un messaggio in vista della partita benefica del Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona.
L'ex centrocampista del Napoli Marek Jankulovski tornare a giocare a Fuorigrotta dopo tanti anni. Il ceco ha pubblicato sui propri social un messaggio in vista della partita benefica del Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona: "26 Maggio 2026, Stadio Maradona, ore 20.30.
lo in carriera ho vinto tanto, campionati nazionali, coppa del mondo per club, coppe europee ma nulla sarebbe stato possibile senza l'amore di Napoli e dei napoletani che porto sempre nel cuore e nei miei ricordi più belli. Torno per voi e per i ragazzi di Nisida".
Pubblicità
Dai social
Jankulovski: "Torno per i ragazzi di Nisida. Nulla sarebbe stato possibile senza l'amore dei napoletani"
Copertina UfficialeRitiro SSC Napoli 2026 a Dimaro-Folgarida: arrivano le date ufficiali di Antonio Noto
Le più lette
1 Primavera, Roma-Napoli 2-2 (Gambardella 3', Raggioli 5', Marchetti 67', Paraticii 80'): azzurrini rimontati!
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
ADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
Fabio TarantinoTuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Il punto del Direttore: "Napoli troppo piatto, ha bisogno di Alisson. E lui merita di partire dal 1'"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com