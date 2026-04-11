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Clamoroso Caprile: nella Top11 di A neppure un ex compagno al Napoli
Il portiere del Cagliari fa discutere i social: nella sua formazione ideale della Serie A non inserisce nessun giocatore del Napoli
Un video di Elia Caprile sta facendo discutere sui social, soprattutto i tifosi azzurri storcono il naso. Il portiere del Cagliari sulla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber ha stilato la sua top-11 della Serie A, nella quale non ha inserito neppure un ex compagno di quando era al Napoli e in generale nessun calciatore della formazione di Antonio Conte.
"Come modulo scegliamo il 3-5-2. In porta Svilar, in difesa Bastoni, Akanji e Mancini. A destra Palestra e a sinistra Dimarco per forza. Come centrali in questo momento metto Pisilli, poi Modric e Barella. In attacco Lautaro e Malen, che secondo me può fare veramente i buchi in terra come hanno fatto Muriel e Zapata all'Atalanta con Gasperini". Di seguito la foto.
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