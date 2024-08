Capuano: "Conte ha lanciato il primo avvertimento ad ADL e Manna, nulla di già non visto"

Tanti commenti sui social per le dichiarazioni di Antonio Conte di ieri nel post-partita di Napoli-Modena, tra questi quello del giornalista Giovanni Capuano che su X scrive: "Con modi tranquilli ieri Conte ha lanciato il primo avvertimento ad ADL e Manna.

In sintesi: mi sono messo a disposizione della società, conosco i limiti ma ci sono cose oggettive che non si possono nascondere. E cioè che se non si completa il mercato la colpa di eventuali passi falsi non sarà sua (di Conte) ma del club. Nulla che non sia già stato sentito e visto".