Capuano: "Conte recita la parte, ma il problema Osimhen era evidente dall'inizio"

vedi letture

Tanti commenti sui social per le dichiarazioni di Antonio Conte di oggi in conferenza stampa, tra questi quello del giornalista Giovanni Capuano che su X scrive: "Conte recita la parte di Conte però deve essere chiaro che il problema Osimhen era evidente dal principio e,

in attesa che si sblocchi, lui ha ottenuto tutto quello che voleva e poteva. Compresa la ricucitura con i giocatori protagonisti dello scudetto 2022 costruito da Spalletti in un’estate, non conseguenza di un ciclo".