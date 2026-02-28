Giovane esulta sui social: "Vittoria e tre punti, congratulazioni alla squadra!"

di Davide Baratto

Il Napoli soffre ma riesce a vincere all'ultimo minuto di gioco contro l'Hellas Verona: decisiva la zampata di Romelu Lukaku che regala tre punti fondamentali in ottica qualificazione Champions League. Così Giovane Do Nascimento Santana, attaccante azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha esultato per il successo: "Vittoria. Tre punti.

Congratulazioni alla squadra! Grazie, Dio! Forza Napoli". Di seguito il post.