Caressa e Zazzaroni concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà il Verona

Come finirà Napoli-Hellas Verona? Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la ventitreesima giornata di Serie A. Sia il giornalista e telecronista Sky, sia il direttore del Corriere dello Sport, concordano nel pronostico e per entrambi la sfida del Maradona vedrà trionfare la squadra di Walter Mazzarri.