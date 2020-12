Caso Suarez, Del Genio ironizza: "Si possono commettere mille reati, ma conta il protocollo..."

Torna in primo piano il caso dell'esame di italiano svolto la scorsa estate a Perugia da Luis Suarez, attaccante ex Barcellona, oggi all'Atletico Madrid, che era finito nel mirino della Juventus. La Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione dall’attività per 8 mesi della rettrice Giuliana Grego, del direttore Simone Olivieri e dei professori che esaminarono il calciatore. Anche la Vecchia Signora è indagata. Su questo tema ha fatto ironia con un breve commento Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite Facebook: "Si possono commettere mille reati, ma quello che conta è rispettare il protocollo".