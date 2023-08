Chiariello attacca Gravina: "Doveva dimettersi dopo il disastro Mondiale!"

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A UFFICIALE - JUVENTUS, GIUNTOLI COMINCIA A PIAZZARE GLI ESUBERI: ZAKARIA VA IN FRANCIA Denis Zakaria conclude la sua esperienza alla Juventus e va al Monaco. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero riguardo il trasferimento Denis Zakaria conclude la sua esperienza alla Juventus e va al Monaco. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero riguardo il trasferimento