Chiariello: "Giuntoli ha smentito tante fesserie, ora che ci sta da criticare?"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, tramite il suo account Twitter si è lasciato andare a una considerazione dopo le parole di Giuntoli: "Adesso tante fesserie sono state azzerate. Lo ha detto Giuntoli: a KK offerti 6 netti per 5 anni e futuro da dirigente; A Dries 2,5 netti per un anno; Fabian o porta i soldi e se ne va o gli sarà fatta un’offerta importante; Dybala non è alla nostra portata. E ora che ci sta da criticare?

Sia chiaro: sulle cifre non ci possono essere dubbi perché i calciatori potrebbero smentire. Su questo Giuntoli non può mentire. Le dichiarazioni su Dybala (che realmente credo sia fuori portata) e soprattutto Deulofeu sono “tattiche” e vanno prese cum grano salis.​​​​​".