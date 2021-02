Chiariello ironizza: "Possiamo giocare a rubgy, nel gioco all'indietro siamo campioni del mondo!"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha scritto un post ironico sui social: "Non so se andremo avanti in Europa League ma potremmo partecipare con successo alla Heineken Champions Cup di Rugby. Nel gioco all’indietro siamo campioni del mondo!".

Non so se andremo avanti in Europa League ma potremmo partecipare con successo alla Heineken Champions Cup di Rugby.

Nel gioco all’indietro siamo campioni del mondo! — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) February 19, 2021