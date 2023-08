Chiariello: “Napoli meglio nella rosa, non negli 11. Rivali? Meglio il Milan ma da assemblare”

II giornalista Umberto Chiariello, attraverso Twitter, ha fatto il punto del mercato delle big di Serie A analizzando le rose attuali.

II giornalista Umberto Chiariello, attraverso Twitter, ha fatto il punto del mercato delle big di Serie A analizzando le rose attuali: “La Juve ha preso solo Weah e ripreso Cambiaso, attende Lukaku per far uscire Vlahovic. En attendant Godot (Pogba). Ha venduto un sacco di ragazzi e si è liberata di gente arrivata e/o di ritorno: Paredes, Cuadrado, Di Maria, Bonucci, Zakaria, Arthur.

L’Inter, favorita per i bookmakers e finalista Champions: Onana e Handa via, dentro: Sommer (35anni, 1,83) e Audero; Skriniar e D’Ambrosio via, dentro Bisseck e? Bellanova via, dentro Cuadrado; Gosens via, dentro C.Augusto; Brozovic via, dentro Frattesi; Gagliardini via, dentro Samardzic; Lukaku via, dentro Thuram; Dzeko via, dentro Arnautovic?

Il Milan che ha rifatto la squadra: Tatarusanu via, dentro Sportiello; Ballo-Tourè via, dentro? Tonali via, dentro Loftus-Cheek; Vranckx via, dentro Musah; Bennacer (inf.), dentro Reijnders; B.Diaz via, dentro Chuckweze; Messias via, dentro Pulisic; Origi? dentro Okafor; Rebic via, dentro Romero.

La Lazio che fa la Champions: Maximiano? Dentro? Marcos Antonio? Dentro Rovella; Milinkovic Savic via, dentro Kamada; Cancellieri? Dentro Isaksen; Romero via, dentro Castellanos.

La Roma finalista di Coppa: Ibanez via, dentro Ndicka; Karsdorp? Dentro Kristensen; Matic? Dentro Paredes? Wijnaldum via, dentro R.Sanches? Camar via, dentro Aouar; Abraham (inf.), dentro Zapata?

In conclusione, analizzando le rivali del Napoli: meglio il Milan ma da assemblare; pari o un pochino meglio le romane; peggio le grandi favorite(?) Inter e Juventus. E il Napoli?

Il Napoli Campione: Bereszynski via, dentro Zanoli; Kim via, dentro Natan; Demme? Dentro Gabri Veiga? Ndombele via, dentro Cajuste. Confermati Zielinski e Osimhen. Lozano? Meglio nella rosa, Peggio negli undici (nessuno è Kim)”.