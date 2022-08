Chiariello: “Sono contro questa campagna d’odio per ADL, fa solo male al Napoli!”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha scritto un post sui social

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha scritto un post sui social: "Chiariamo: io non ho dato del FASCISTA a nessuno, ma dello SFASCISTA a tanti. Dicasi SFASCISTA il tifoso MASSIMALISTA del “tanto peggio tanto meglio” che vede in ADL IL MALE del Napoli e dice:“Meglio in C che con ADL”. Sono contro questa campagna d’odio che fa male solo al Napoli".