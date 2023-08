Chiariello su Giuntoli: "Zero acquisti, cosa è andato a fare lì? Forse qui poteva spendere..."

Con un messaggio sui suoi canali social, il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha parlato anche dell'ex ds azzurro Cristiano Giuntoli

"Scusate, una domanda: ma Giuntoli alla Juventus che è andato a fare, se manco Lukaku arriva? Ma non doveva essere il fuoriclasse del mercato liberato dal despota finalmente libero di agire? Quello che avrebbe rivoltato la Juve come un calzino e riportata subito ai fasti di una volta? O forse si è reso conto che a Napoli poteva spendere ed a Torino no? Weah l’hanno preso prima del suo arrivo, Cambiaso un ritorno da fine prestito. Ma fino al 1 settembre lo batte un colpo? Finora ha fatto Mary Poppins: ha spazzato il pavimento dagli esuberi. Canta che ti passa: e la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più! Allegri & brillanti".