"Da dove guarderai la partita?", il Napoli ricorda gli orari da Nigeria, Corea e Georgia

© foto di www.imagephotoagency.it

Il big match dell'undicesima giornata di Serie A tra Roma e Napoli sarà visto in diretta in tutto il mondo. A chiedere ai propri tifosi da dove guarderanno la partita è stata la stessa SSCNapoli, che sui propri account ufficiali social ha mostrato il planisfero con i vari fuso orari. Tutti sintonizzati alle ore 20.45 italiane per tifare Napoli, quando in Nigeria saranno le 19.45, in Georgia le 22.45, in Corea le 3.45 e in Messico le 13.45.