Retroscena CorSera: "Da Conte richieste inderogabili per ripartire"
Emergono diversi retroscena relativi al ritorno al lavoro di Conte, ieri di nuovo a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. "L'intenzione è di recuperare l'alchimia e quel sentimento ossessivo di non mollare di un centimetro. Richieste inderogabili, altrimenti il passo indietro diventa ineluttabile", scrive ad esempio il Corriere della Sera oggi in edicola. Conte si era preso qualche giorno di pausa restando a Torino, da ieri tutto alla normalità con vista sulla gara di sabato al Maradona contro l'Atalanta. Il Napoli dopo la sosta è infatti atteso da un nuovo tour de force, ecco le prossime partite:
NOVEMBRE
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
DICEMBRE
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15
GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
