De Bruyne quasi incredulo: "Che bel modo di concludere la nostra prima gara casalinga!"

vedi letture

Kevin De Bruyne ha voluto condividere la sua gioia dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari attraverso un messaggio sui social. Il fuoriclasse belga ha pubblicato un post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua soddisfazione per i tre punti arrivati ieri al 95', prima vittoria ottenuta davanti ai tifosi azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona: “Che bel modo di concludere la nostra prima partita casalinga!”.

Ha scritto, accompagnando le parole con alcune immagini dell’incontro e un emoticon di incredulità.