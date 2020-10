De Giovanni sulla Juve: "Se non c'è rinvio, perché comunicare che scenderà in campo? Esempio di lealtà..."

La Juventus ha comunicato che domani sera scenderà in campo contro il Napoli nonostante gli azzurri sono impossibilitati a partire verso Torino visto la quarantena imposta dall'Asl. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, commenta su Facebook: "Fulgido esempio di lealtà sportiva, coerenza ai valori cui ci si è sempre riferiti, riconoscimento dell’autorità dello Stato. Davvero colpito. (Per gli amici che sostengono che non avrebbero potuto fare altrimenti: se non ho ricevuto comunicazione del rinvio, io scendo in campo all'ora dovuta, aspetto che l'arbitro prenda atto dell'assenza dell'avversario e rientro con i miei tre punti. Non faccio certo un comunicato il giorno prima, pleonastico senza aver ricevuto diversa comunicazione, fregandomene altamente dell'eventuale richiesta di rinvio pendente. Abbiate pazienza.)"