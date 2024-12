Foto De Laurentiis a Roma con Verdone e Anthony Hopkins: "Che coppia!"

Aurelio De Laurentiis ha pubblicato su X uno scatto con due grandissimi attori: Carlo Verdone ed Anthony Hopkins. Il presidente del Napoli, direttamente da Roma, ha postato sui suoi social lo scatto: "Che coppia!", ha aggiunto come didascalia.

