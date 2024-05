De Luca a Spalletti: “Quel dire e non dire disonora proprio quei cuori legati a lei”

Ieri il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo addio al Napoli.

Ieri il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo addio al Napoli. Il giornalista Diego De Luca commenta così su X: "Mister Spalletti, sa che resterà nei cuori di tutti. Il suo capolavoro è nei libri di storia.

Tuttavia le chiedo, una volta per tutte, di raccontare pubblicamente ciò che tiene dentro. Dire e non dire non rende onore a lei e, mi permetta, disonora proprio quei cuori a lei legati".