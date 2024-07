De Luca: “Entrate e uscite avranno autorizzazione, timbro e firma di Conte: vi fidate o no?”

Il giornalista Diego De Luca, su X, si è così espresso in merito al mercato del Napoli: “Le operazioni in entrata e in uscita avranno autorizzazione, timbro, firma in calce, testamento e patto di sangue di Antonio Conte. De Laurentiis, come ampiamente richiesto dagli odiatori di professione, ha dato piena fiducia dopo gli errori dello scorso anno. Dunque: vi fidate di Conte o no? Se Hermoso non viene, Conte non ha avallato. Se Natan resta, Conte ha avallato. Ripeto: vi fidate di Conte o no?”.