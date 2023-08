Del Genio: "Bravissimo ADL a trattenere Osimhen! C'è stato anche un colpo di fortuna..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, commenta così il rinnovo vicino di Victor Osimhen.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, commenta così il rinnovo vicino di Victor Osimhen: "Il Napoli, De Laurentiis, è stato bravissimo a trattenere Osimhen. È il vero grande colpo del mercato italiano. Bravissimi ed anche un po' fortunati però. Troppo presto per Osimhen per accettare le proposte arabe. Non sarebbe stato uguale se fossero arrivati PSG, Real Madrid, Bayern, Chelsea o Manchester United che, ecco il piccolo colpo di fortuna, non si sono tuffate, per me inspiegabilmente, sul nostro centravanti. Meglio, molto meglio, così".