Del Genio su Spalletti: "Non si capisce cosa manca, la società ha già parlato confermandolo"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato su Facebook le dichiarazioni del tecnico del Napoli in conferenza stampa.

Il futuro di Luciano Spalletti è ancora un nodo da sciogliere. Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato su Facebook le dichiarazioni del tecnico del Napoli in conferenza stampa: "Andiamo per esclusione dopo le dichiarazioni di Spalletti. Non ha altre squadre alle spalle. Non ha rifiutato aumento ingaggio. Non ha penale da pagare se si dimette. Quindi non si capisce perché, visto che De Laurentiis lo aveva confermato, cosa manca e perché quello che manca lo deve dire la società, che confermandolo ha già parlato, e non lui".