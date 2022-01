Di Marzio commosso: "Grazie di cuore Napoli per il ricordo di papà Gianni"

Minuto di raccoglimento prima del derby Napoli-Salernitana e lutto la braccio degli azzurri in memoria di Gianni Di Marzio. Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, figlio dell'ex allenatore del Napoli, ha voluto ringraziare pubblicamente con un post su Twitter il gesto del club di De Laurentiis: "La città in cui è nato, dove ha avuto l’onore di allenare e alla quale ha regalato Diego. Grazie di cuore, SSCNapoli, per il ricordo di papà Gianni".

La città in cui è nato, dove ha avuto l’onore di allenare e alla quale ha regalato Diego. Grazie di cuore, @sscnapoli, per il ricordo di papà Gianni. ❤️ pic.twitter.com/tzBlod5B3U — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2022